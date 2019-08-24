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Baharevleri Eylül’ü bekliyor

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, 2019 yılı itibariyle 43 bin vatandaşı konuk etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
Baharevleri Eylül’ü bekliyor

Çankaya Belediyesinin yaşlı nüfusa yönelik sosyal imkanlar sunduğu Baharevleri, 2019 yılı itibariyle 43 bin vatandaşı konuk etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde sayısı 7’ye ulaşan Baharevleri,özel günlerden seminerlere, konser ve gezilerden film gösterimlerine, 231 sosyal ve kültürel etkinlikte Çankayalıları bir araya getirdi. Çankaya Belediyesinin Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Vatandaşların birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan Baharevleri, 2019 yılı başından bu yana 43 bin kişiyi konuk etti. Geride bıraktığımız yılda kültür, sanat ve farkındalık amaçlı 231 etkinliğin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık günleri düzenlendi.



Sağlık taramaları yapıldı


Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzheimer, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapıldı.



Torunlar oyun evlerinde


İkinci baharın adresi Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat Baharevlerinde 65 bin 50 vatandaş ağırlanırken, yaşıtlarıyla hoşça vakit geçiren çocuklar da oyun evlerinde konuk oldu. Oyun evlerinin bulunduğu Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde büyükanne ve büyükbabalar vakit geçirirken çocuklar da öğretmen eşliğinde akranlarıyla oyun oynuyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:13
  1. kültür
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