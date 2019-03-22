Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır? Bahar alerjisi belirtileri

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl anlaşılır? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi korunma yolları nelerdir?

Bahar alerjisi nedir?

Bahar alerjisi (saman nezlesi); bahar aylarında ortaya çıkan, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronş tutulumuna bağlı akciğer bulgularının ve hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların da ortaya çıkabildiği bir alerji tablosudur. Çoğunlukla ağaçlar, çayir çimenler veya yabani otlardan salınan polenler neden olmaktadır.

Bahar alerjisi nasıl anlaşılır?

Bahar mevsimi ile bitkilerden kaynaklanan polenler daha çok solunum sisteminde sorunlara neden olurlar. Bu dönemde en sık alerjik rinit, konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetler ortaya çıkmaktadır.

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

*Burunda akıntı

*Kaşıntı, hapşırma,

*Tıkanıklık,

*Gözlerde kızarıklık

*Öksürük,

*Göğüste hışıltı,

*Nefes darlığı,

*Göğüste sıkışma hissi

Bahar alerjisi tedavisi

Tedavide temel yöntem, tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi alerjenden korunmaktır. Sonrasında ise mutlaka doktor gözetiminde anti alerjik ilaç kullanımı gerekiyor. Eğer şikayetler geçmiyorsa giderek artıyorsa spesifik alerji tespit edilenlere aşı tedavisi uygulanabilir. Maalesef alerjik hastalıkların yüzde 100 tedavisi mümkün olmuyor.

Bahar alerjisinden korunma yolları

Alerjik rahatsızlıklar hafife alınıp göz ardı edilse de hayatı ciddi şekilde tehdit eden boyuta ulaşabiliyor. Dengeli ve düzenli beslenerek, basit önlemler alarak, hava değişimiyle birlikte kendini gösteren bahar alerjisine karşı koymak mümkün. İşte bahar alerjisine karşı alınabilecek basit önlemler...

Kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun

Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalışın. Pencere ve kapı pervazlarında toz birikimi çok olduğu için buraları sık sık ıslak bezle temizleyin. Mümkünse klima kullanın. Klima sadece serinletmekle kalmaz, polen ve mantar sporlarını da filtre eder. Dışarı çıkarken toz maskesi kullanılabilirsiniz. Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin ve duş alın. Özellikle kaloriferli evlerde kuru ev havasına engellemek için hava nemlendiricisi kullanın. Giysilerinizi mümkünse açık havada değil çamaşır kurutma makinesinde kurutun. Tüylü ve yünlü battaniyeler yerine pamuklu ve sentetik olanları tercih edin. Genel hijyene önem verin, sık sık ellerinizi yıkayın.

Beslenmenize özen gösterin

Özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketin. Selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin alımını Omega yağ asidi içeren yiyecekler ile takviye edin. Sadece D vitamini, besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla havaların ısınmasından da faydalanarak güneş ışığından yeteri kadar yararlanın. D vitamininin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimini haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile destekleyin. Vitamin ve mineralce zengin olan besinlere ek olarak, günlük süt-yoğurt grubu gıdaları ihmal etmeyin, kefir tüketin. Mevsim yorgunluğu, halsizlik, ve stresi kontrol edebilmek için B vitamini içeren yiyecekleri tüketin. Bol sebze ve meyve tüketin. Bol bol su için. Anti bakteriyel özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından zerdeçalın yanı sıra; maydanoz, ısırgan otu, soğan, papatya, soya fasulyesi vb. gıdalar tüketin.

Burnunuza tuzlu su çekin

Alerjenlerin vücudunuza doğrudan ulaşmasının önüne geçmek için burnunuza günde en çok iki kez tuzlu su ile fizyolojik serum uygulayabilirsiniz. Ancak kullandığınız tuz miktarına dikkat edin. Burun kanallarının açılmasını için bir başka çözüm ise okaliptüs yağıdır.