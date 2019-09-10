Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 50'yi aştı

NASSAU (AA) - Karayip ülkesi Bahamalar'da hükümet, Dorian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'yi aştığını bildirdi. Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, takımada ülkesinin kuzeyinde büyük tahribata yol açan kasırgada ölü sayısının 50'yi aştığını bildirdi. Hala yüzlerce kişinin ayıp olduğunun altını çizen Bakan Sand ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Bu arada ABD'nin Florida eyaletinden gelen itfaiye ekibi Bahama adalarından Büyük Abako Adası'nda Haitili göçmenlerin yoğun yaşadığı bir mahallede enkaz altından 5 kişinin cesedini çıkardı. Birleşmiş Milletler'e göre, kasırganın ardından Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişi, gıda ve barınma ihtiyacı içinde bulunuyor. Pan Amerikan Sağlık Örgütü de ülkede içme suyu kirlenmiş olabileceğinden su kaynaklı salgın hastalıkların patlak verebileceği konusunda uyardı. Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası büyük hasara neden olmuş, ada ülkesinde binlerce kişi evsiz kalmıştı.

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