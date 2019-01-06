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Bahailik fitnesi Edirne’de hortladı!

1962 yılında bütün faaliyetleri devlet tarafından yasaklanan Bahailerin, Edirne merkezli sinsi bir çalışma içine girdikleri belirlendi. Bahai sapkınlığın kurucusu Bahaullah Mirza Hüseyin'in, bir dönem Edirne'de sürgün olarak kaldığı 'Beyaz Ev' isimli tarihi yapıyı kendilerine 'Karargah' olarak benimseyen Bahailerin, çeşitli etkinlikler düzenledikleri tespit edildi.

06 Ocak 2019 Pazar 12:33
Bahailik fitnesi Edirne’de hortladı!

Türkiye’de oluşan özgürlük ve güven ortamı, karanlık odakların iştahını kabarttı. İslam’ın temel kaidelerini tahrif eden ve sapkın bir din anlayışı meydana getiren Bahailerin, ülkemizde yayılmak için harekete geçtikleri ortaya çıktı. 1962 yılında bütün faaliyetleri devlet tarafından yasaklanan ve halen istihbarat birimlerimizin takibinde olan Bahailerin, Edirne merkezli sinsi bir çalışma içine girdikleri belirlendi.

Abdülaziz sürgün etmişti

1863 yılında dönemin Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülaziz tarafından Edirne’ye sürgün edilen Bahai sapkınlığın kurucusu Bahaullah Mirza Hüseyin’in, sürgün olarak kaldığı ‘Beyaz Ev’ isimli tarihi yapıyı kendilerine ‘Karargah’ olarak benimseyen Bahailerin, ‘Hac ibadeti’ adı altında seri toplantılar düzenledikleri bildirildi. Bu kapsamda, “bahaitr.org” alan adıyla resmi bir internet sitesi açan Bahailerin, yaz okulları, konferanslar ve gençlik şölenleri düzenledikleri tespit edildi. Dünya üzerindeki her 3 Bahai’den biri mutlaka Edirne’ye gelerek söz konusu evi ziyaret ediyor.

Beyaz Ev’de buluşuyorlar

Bahailerin, Türkiye’deki faaliyetleri bu kadarla da sınırlı değil. Hac ibadeti adı altında organize buluşmalar düzenleyen Bahailer, sapkın inançlarını ülkemizde yaymak için nasıl bir yol izleyeceklerinin haritasını da çıkarıyor. Bu kapsamda seri toplantılar düzenleyen Bahailer, özellikle internet mecrasını aktif olarak kullanıyor. “Bahaitr.org” alan adıyla kendilerine tescilli bir internet sitesi bulunan Bahailer, söz konusu site üzerinden misyonerlik faaliyetlerine imza atıyor. Sapkın topluluk, ülkemizdeki faaliyetlerinin tanıtımını gerçekleştirme imkanı da buluyor. İnternet sitelerin, düzenlemiş oldukları etkinliklerden görseller de paylaşan Bahailerin, sapkın inançlarını çocuklara da empoze etmeye çalıştıkları görülüyor.

Hedef kitle gençler

Hedef kitle olarak gençleri seçen Bahailer, kamplar ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaz okulları ve gençlik kampları düzenleyen Bahailer, adeta evlatlarımızı zehirliyor. Söz konusu kamplardan biri geçtiğimiz yıllar içerisinde Antalya’da gerçekleştirilmiş ve yüzlerce gencimiz katılmış. Bahailer, sadece Türkiye’de değil, yavru vatan Kıbrıs’ta da oldukça etkin faaliyetler yürütüyor. Kuzey Kıbrıs’ta, yerel halka ve üniversite öğrencilerine yönelik konferanslar düzenleyen Bahailer, sapkın inanışlarını yaymak istiyor. Bahailik, 19 yüzyılda İran’da, Bahaullah Mirza Hüseyin tarafından oluşturulmuş sapkın bir inanıştır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:33
  1. Edirne
  2. Antalya
  3. İslam
  4. Bahailer
  5. Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülaziz
  6. Bahai sapkınlığı
  7. Bahaullah Mirza Hüseyin
  8. Beyaz Ev
  9. Hac ibadeti
  10. Yaz okulları
  11. gençlik kampları
  12. Kıbrıs
  13. Kuzey Kıbrıs

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