Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle tanınan Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den milletvekili seçildi.
14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 98'e yakını açıldı.
Payitaht Abdülhamit dizisinde "Tahsin Paşa" karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den Manisa 1. sıradan aday olmuştu. 2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
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