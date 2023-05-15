  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi
Siyaset

Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 10:39:00 -
Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi

Payitaht Abdülhamit dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle tanınan Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den milletvekili seçildi.

14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 98'e yakını açıldı.

Payitaht Abdülhamit dizisinde "Tahsin Paşa" karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den Manisa 1. sıradan aday olmuştu. 2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."
Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."

Medya

Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Payitaht’ın Tahsin Paşa’sından linç tayfasına tokat gibi cevap! Erdoğan düşmanları çılgına dönecek
Payitaht’ın Tahsin Paşa’sından linç tayfasına tokat gibi cevap! Erdoğan düşmanları çılgına dönecek

Gündem

Payitaht’ın Tahsin Paşa’sından linç tayfasına tokat gibi cevap! Erdoğan düşmanları çılgına dönecek

AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki
AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki

Gündem

AK Parti'den milletvekili adayı oldu! Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya ilk tepki

Payitaht'tın Tahsin Paşa'sı oyunu kullandı
Payitaht'tın Tahsin Paşa'sı oyunu kullandı

Siyaset

Payitaht'tın Tahsin Paşa'sı oyunu kullandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23