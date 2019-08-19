0553 313 94 23

Bağlar’da temizlik seferberliği

Geçtiğimiz günlerde araç filosuna 90 yeni modern temizlik aracı ekleyen Bağlar Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
Bağlar’da temizlik seferberliği

Geçtiğimiz günlerde araç filosuna 90 yeni modern temizlik aracı ekleyen Bağlar Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Caddeler ve sokaklardan baştan sona temizlenirken vatandaşlar temizlik bilinci konusunda uyarılıyor.


Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokakları modern araçlarla sulamaya başlayan belediye ekipleri, caddeler ve sokaklardan baştan sona kadar temizlik yaparak hijyen koşullar oluşturmaya çalışırken, yeni araçlar eşliğinde temizlik ürünleri kullanılarak temizlenen cadde ve sokaklar yeni bir görünüm kazanıyor. Bir yandan cadde ve sokakları modern temizlik araçlarıyla temizleyen ekipler, diğer yandan da geri dönüşüm değeri olan atıkları toplayarak değerlendiriyor. Belediyeye bağlı çevre koruma ekipleri, temizlik ve çevre bilinci oluşturmak için vatandaşlarla görüşerek uyarılarda bulunuyor. Zamansız bırakılan çöpler konusunda vatandaşlara bilgi veren ekipler, ilçede temizlik bilinci oluşturmaya çalışıyor.



Okullar ve siteler de temizleniyor


Bağlar Belediyesi, ilçedeki okulları ve siteleri temizlemek için de çalışmaları yoğunlaştırdı. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılına kadar okulların temizlenmesi planlanıyor.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve mutlu çevre koşullarında yaşaması için ilçede temizliğe büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Göreve gelirken vatandaşlarımıza, hemşerilerimize verdiğimiz bir söz vardı. İlçedeki temizlik sorununu çözmek ve bu konuda marka ve model yerleşim yeri haline getirmek için kararlıyız. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışarak yeni modern araçlarla cadde ve sokakları temizliyor. Vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve hijyenik çevre koşullarına kavuşması en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, temizlik konusunda hassasiyet göstermeleridir. Bağlar bizim evimizdir, evimizi temiz tutalım ve sahip çıkalım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O genel müdür görevden alınıyor
    1. O genel müdür görevden alınıyor
    2. MSB: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Tekkeköy Belediyesi 200 çocuğu sünnet..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle..
    6. MSB: "İdlib’te 9 Numaralı Gözlem..
    7. Sağlık Müdürü Arık, Azez’de sağlık..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Bağlar’da temizlik seferberliği
    10. MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz..
    11. Sultangazili Gençler, Doğa Kamplarında
    12. Eski Tekel Depolarının belirsizliği..
    13. Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
    14. Ahmet Türk kimdir? HDP'li Mardin..
    15. Lunaparkta 2 kişiyi bıçakla yaralayan..
    16. Başkan Saygılı, muhtarlarla bir araya..
    17. Kayyım atamaları sonrası Ahmet..
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Mevcut..
    19. İlkokul arkadaşları 46 yıl sonra..
    20. (Özel) Balıkesir’in Erdek’te Maganda..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!