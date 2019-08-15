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Bağlar Belediyespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, 21 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon lig maratonu için çalışmalarını Diyarbakır’da sürdürüyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
Bağlar Belediyespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, 21 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon lig maratonu için çalışmalarını Diyarbakır’da sürdürüyor.


2019-2020 sezonunda BAL’da mücadele edecek olan Bağlar Belediyespor, sezon hazırlıklarına Diyarbakır’da sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaparak devam ediyor. 25 Ağustos’ta Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde iki hafta kamp yapacak olan Bağlar Belediyespor, aynı zamanda burada hazırlık maçları da yapacağı belirtildi. Kulüp başkanı Başkan Haşim Merdoğlu, hedeflerinin tüm branşlarda başarıyı yakalamak olduğunu söyledi. Başkan Merdoğlu, "Futbol takımının başarısını önemsiyoruz. Özellikle bireysel sporlar ve diğer branşlarda da başarılı olmak istiyoruz. Oluşturduğumuz transfer komitesi bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar iç ve dış transferde iyi mesafe almış durumdayız. Genç ve mücadele gücü yüksek, gelecek vaat eden futbolculardan kurulu kadro oluşturarak Diyarbakır’ı başarıyla temsil etmek istiyoruz. Biz spora tek branş üzerinden yaklaşmıyoruz. Bir çok branşta faaliyetlerimiz olacak, bunun için gerekli alt yapıyı oluşturuyoruz. Bireysel sporlar ve diğer branşlarda ciddi bir atılım içerisinde olacağız" dedi.


Kulüp, teknik sorumlu Ekrem Üşen, antrenörler Abdullah Eren ve Mehmet MahsunAslan ile yeniden anlaşma sağladığı mor-sarılı kulüp, iç transferde 8, dış transferde 8 olmak üzere 16 futbolcu ile anlaştı. Ayrıca Bağlar Belediyespor alt yapıdan da Ahmet Ülük ve Mehmet Aslan profesyonel takıma alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:05
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