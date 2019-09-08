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Bağlar Belediyesi’nden menfez çalışması

Bağlar Belediyesi, doğal afet riski olan kırsaldaki yerleşim yerlerinde vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı.

08 Eylül 2019 Pazar 13:53
Bağlar Belediyesi’nden menfez çalışması

Bağlar Belediyesi, doğal afet riski olan kırsaldaki yerleşim yerlerinde vatandaşların yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için menfez köprü çalışması başlattı.


Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesindeki birçok köy, yağışın etkili olduğu dönemlerde meydana gelen sel baskınları ve doğal afetler nedeniyle zor günler yaşıyor. Dağın eteklerinden gelen yağmur ve kar suları, çevredeki köylerde yaşamı güçleştirip tarım alanlarında tahribata yol açarak maddi zarara neden olurken, yıllardır yaşanan bu sorun için köylüleri sevindiren haber Bağlar Belediyesi’nden geldi. Belediye, yaşamı kesintiye uğratarak insan sağlığı için tehdit oluşturan ve köylülerin hayvanlarını otladıkları mera alanlarına da zarar veren doğa olaylarına karşı 5 köyde 8 menfez köprü inşa etmek üzere çalışma başlattı. Vatandaşların ulaşım çilesine son vermesi amaçlanan menfez köprülerin kış dönemi gelmeden tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.



“Vatandaşımızın sorunlarına kayıtsız kalamayız”


Vatandaşların yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmalarının söz konusu olamayacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin tüm imkanlarını kullanarak bu hizmeti yerine getireceklerini söyledi. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyeler hizmet yeridir. Bu makamlarda oturan bizler halkımıza hizmet etmekle sorumluyuz. Çünkü makamların sahibi halkımızdır. Köylerimizde yaşanan sorunları tespit ediyoruz, muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Kapımız ve imkanlarımız sonuna kadar onlara açıktır. Doğa olaylarından etkilenen köylerimize menfez köprüler kazandırıyoruz, aynı şekilde yollarını yapıyoruz. 5 köyümüzde menfez köprü çalışmalarını kış gelmeden önce bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz” dedi.



Belediyenin çalışması köylüleri sevindirdi


Belediyenin başlattığı menfez köprü çalışması, yıllardır bu sorunla iç içe yaşamak zorunda kalan köylüleri sevindirdi. Menfez köprü çalışmasının başlatıldığı yerleşim yerlerinden olan Buyuransu köyü muhtarı Çelebi Çadırcı, yağmur ve kar suları sonucu oluşan sel olaylarından dolayı birçok kez ulaşım bağlantılarının kesildiğine ve kış döneminde yollarının kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekerek Bağlar Belediyesi’nin bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:53
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