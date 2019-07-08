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Bağlar Belediyesi’nden 60 milyonluk hizmet

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaklaşık 60 milyon liralık yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
Bağlar Belediyesi’nden 60 milyonluk hizmet

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaklaşık 60 milyon liralık yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bu hizmetin bir kuruşu belediyemizin kasasından çıkmamıştır” dedi.


Bağlar Belediyesi, kentin işlek caddeleri arasında yer alan ve günün belli saatlerinde trafiğin sıkıştığı Karacadağ Bulvarı’nda ulaşım sorununu çözmek için yol bakım ve kaldırım çalışması başlattı.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 aydır Bağlar Belediyesi’nde göreve başladıklarını söyledi. Göreve başladıkları günden bu güne kadar önlerine hedef koyduklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olarak değerlendirdik. Elhamdülillah 3 ay zarfında biz Bağlarımızın bütün esnafını, insanını ziyaret edip onlarla bir araya geldik. Sosyal belediyecilik konusunda şimdiye kadar 20 binden fazla evimizi ziyaret etti. Şuanda da elhamdülillah hizmete devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bu kaldırım çalışmaları, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılmış bir ihale. Ancak bu hizmetin yeri Diyarbakır değildi, Bağlar değildi. Biz gittik bütün kurumlarımızı ilgili kurumlarımızı ziyaret ettik. Başta emeği geçen Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Kaymakamımız Barış Demirtaş’a, Karayolları Bölge Müdürümüz Ökkeş Ceylan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Şuanda 50-60 milyonluk hizmet, biz Bağlarımıza getirdik. Bu hizmetin bir kuruşu belediyemizin kasasından çıkmamıştır. Biz Allah’ın izniyle belediye olarak, devletimizin bütün kurumları olarak iş birliğiyle hep beraber bağlarımıza hizmet edeceğiz. Bunun dışında 3-4 aya kadar biz bağcılar tarafında 15 dönümlük arsamız var onu modern bir park yapıp, bu parkımızda kütüphanemiz olacak, millet kıraathanemiz olacak. Engelli kardeşlerimiz için yürüyüş ve oyun yerleri olacak” diye konuştu.


Başkan Beyoğlu, daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
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