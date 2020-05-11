Bağlar Belediyesi asfalt rekoru kırdı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kendi ürettiği asfalt ile 20 günde 10 bin ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, 20 günde 10 bin ton asfaltlama hizmeti yaparak önemli bir başarıya imza attı. Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile yerleşim yerlerinde asfaltlama seferberliği başlatan Bağlar Belediyesi, iki büyük caddeyi ve bir büyük mahalleyi asfaltlayarak önemli bir aşama katetti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hatboyu Caddesi bölgesinde başlayan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Asfaltlama hizmetine büyük önem verdiklerini belirten Beyoğlu, “Yeni tip korona virüs sürecinde ve mübarek Ramazan ayında çalışmalarımızı büyük bir şevkle devam ettiriyoruz.20 günde 10 bin ton sıcak asfaltlama hizmeti gerçekleştirdik. İlk günkü heyecan ve aşkla ile yola edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı gibi aşkla koşan yorulmaz. Milletimize hizmet bizim için en güzel ödüldür” dedi.