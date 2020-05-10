Bağlamasının telleri koptu, imdadına belediye yetişti

İzmir’de Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Vefa Destek Grubu ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 66 yaşındaki Remzi Keçeci’nin talebi üzerine telleri kopmuş bağlamasını verilen adresten aldı ve tamir ettirdikten sonra Keçeci’ye teslim etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Çiğlili vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fedakarca mücadele eden Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Vefa Destek Grubu ekibi, gelen ilginç talepleri de geri çevirmeden yerine getirmeye devam ediyor. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Vefa Destek ekibi, korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkamayan Çiğli ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki Remzi Keçeci’nin talebi üzerine harekete geçti. Telleri kopmuş bağlamayı verilen adresten alan ekipler, bağlamanın tellerini götürdükleri atölyede tamir ettirdikten sonra Remzi Keçeci’ye teslim etti.

“Sanata hizmetin zamanı olmaz”

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Covid-19 ile mücadele kapsamında kurduğumuz Vefa Destek ekibimiz, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Bu süreçte farklı taleplerle de karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de Ataşehir Mahallemizde oturan Remzi Amcamızdan geldi. Evinde geçirdiği bu süreçte kendisine yol arkadaşlığı yapan bağlamasının telleri kopmuş. Ekiplerimiz hemen harekete geçti. Remzi Amca’mızın bağlamasını aldı ve tamir ettirip evine bıraktı. Kıymetli Remzi Amcamızın sanata olan ilgisi bizleri duygulandırdı. Çiğli Belediyesi olarak, sanata olan desteğimiz her zaman ve her koşulda devam edecek” dedi.

“Saz eğitimim yarım kalmadı”

Bağlamasının tamir ettirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Remzi Keçeci, “Alınan sokağa çıkma kısıtlama kararı sonrası, evdeki vaktimi değerlendirmek için internetten saz satın aldım. Çalışırken telleri koptu. Sokağa çıkmamızın yasak olmasından ötürü Çiğli Belediyesi Whatsapp ekibinden görevli arkadaşlarla irtibata geçtim. Sağ olsunlar 45 dakikada geldiler. Sazımı aldılar, kısa süre içerisinde tamir ettirip geri evime bıraktılar. Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü başta olmak üzere onun şahsında tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.