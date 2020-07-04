Bağkur prim indirimi var mı? Bağkur prim indirimi ne kadar?

Bağkur prim indirimi ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) primini süresinde ödeyen BAĞ-KUR’lular 5 puan prim indiriminden yararlanabiliyor. İndirimden yararlanan BAĞ-KUR’lular, tabandan prim yatırdıklarında bile yıllık bin 535 TL avantaj elde ediyor. Tavandan prim yatıranların avantajı ise yıllık 11 bin 500 lirayı aşıyor. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan 4/1-b kapsamındaki sigortalılar, eski adıyla BAĞ-KUR’lular, 2016 yılında çıkartılan kanun kapsamında çok önemli bir avantaj elde ettiler. 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkartılırken, işçi çalıştıran işverene 5 puanlık prim indirimi sağlanmıştı. Bu indirimden kaçak işçi çalıştırmayan, prim ödemelerini düzenli yapan işverenler yararlanabiliyor. BAĞ-KUR’lular, bu haktan kendilerinin de yararlandırılması için yıllarca seslerini duyurmaya çalıştı. Çağrıları 2016 yılında karşılık buldu. 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren BAĞ-KUR primlerinde 5 puanlık indirim uygulaması başladı.

Bağkur prim indirimi ne kadar?

BAĞ-KUR’lular normalde yüzde 34.5 oranında prim ödemek zorundalar. Prime esas kazanç tutarını asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen rakam arasında kendileri belirliyor ve bu rakam üzerinden prim yatırıyorlar. Emekli aylığı prime esas kazanca göre belirlendiğinden, yüksek emekli aylığı almak isteyenler daha yüksek tutar üzerinden prim ödüyorlar. Ödeme kabiliyeti düşük olan BAĞ-KUR’lular ise taban rakam olan asgari ücret üzerinden primlerini yatırıyor. Prime esas kazancını tabandan gösterenler aylık 882.65 lira prim ödemek zorunda. Beş puanlık prim indiriminden yararlananlar ise aylık 754.73 lira prim yatırıyor. Aylık kazançları 2019 yılı için 127.92 lirayı, yıllık kazançları da bin 535 lirayı buluyor. Tavandan ödeyenler ise normalde aylık 6 bin 620 lira prim yatırıyor. Beş puanlık indirimden yararlandıkları takdirde primleri 5 bin 660 liraya düşüyor. Avantajları aylık bazda 960 lira, yıllık bazda da 11 bin 520 liraya ulaşıyor.

Bağkur prim indirimi şartları neler?

BAĞ-KUR’luların 5 puanlık indirim tutarı Hazine tarafından karşılanıyor ancak bu indirimden yararlanmanın koşulları bulunuyor. İndirimden yararlanabilmek için öncelikle Hazinece karşılanmayan prim tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yasal süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması koşulu aranıyor.

Ancak, SGK’ya olan prim borçlarını taksitlendiren veya yapılandıranlar, taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece prim indiriminden yararlanmaya devam ediyorlar. Prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lu esnaf aslında bir anlamda sarmalın içine giriyor. Borcu olmayan yılda en az bin 535 lira indirimden yararlanırken, diğerlerinin borcu, yüksek tutar üzerinden birikmeye devam ediyor.