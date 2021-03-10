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Teknoloji Bağkur prim iadesi nasıl alınır? Yatırdığım primleri almak istiyorum nasıl alabilirim?
Teknoloji

Bağkur prim iadesi nasıl alınır? Yatırdığım primleri almak istiyorum nasıl alabilirim?

Yatırdığım sigorta primlerini geri nasıl alırım? Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Peki Bağkur isteğe bağlı sigorta prim iadesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:40:00 - 2021-03-10 11:41:05
Bağkur prim iadesi nasıl alınır? Yatırdığım primleri almak istiyorum nasıl alabilirim?

Yaşı doldurmasına rağmen prim gün sayısı ve çalışma yılı nedeniyle emekli olamayıp maaş alamayanlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Toptan Ödemeyle Prim İadesi Mümkün. Toptan ödeme, emeklilik için aranan; prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi, yaş koşullarından yaş şartını sağlayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmayan sigortalılara yapılan ödemeyi ifade etmektedir.

SGK’dan iki şekilde prim iadesi alınabiliyor. Bunlardan ilki yaşlılık toplu ödemesi. Burada ödeme alabilmek için yaş şartını yerine getirmiş olmak gerekiyor. Yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60. Bu yaş kriterini tamamlamış olmasına rağmen emekli olamamış kişiler başvurmaları halinde ödemiş oldukları prim iadelerini alabiliyor. Burada SGK’nın dikkat ettiği nokta kişilerin belli bir süre prim ödemiş olması ve yaşlarının ilerlemesi nedeni ile çalışma imkanın bulunmaması. Özetle kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşının altında olanlara SGK tarafından prim ödemesi yapılmıyor. 

SSK'lı olarak çalışanlar ile memurların işten ayrılması, Bağ-Kur'lu çalışanların da işyerini kapatması gerekiyor. Bu şartlarda geçmişte adlarına yatan primleri toptan ödeme yoluyla alabiliyorlar.

 Ne kadar prim ödedikten sonra iadesi alınır?

 SGK’dan pirim iadesi almanın ikinci yolu ise tavan ücret iadesi şeklinde oluyor. Bu durumda kişinin birden fazla işte çalışmış olması gerekiyor. Örneğin iki işte çalışan kişi adına ödenen prim, SGK tavan prim tutarının üzerine çıkıyorsa kişi başvurarak fazla olan miktarın iadesini isteyebiliyor. SGK’dan prim iadesi alabilmek için mutlaka yazılı olarak başvuru yapmış olmak gerekiyor. Aksi durumda SGK kendiliğinden prim iadesi yapmıyor.

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