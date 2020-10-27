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Ekonomi Bağkur borçları yapılandırma nasıl olacak?
Ekonomi

Bağkur borçları yapılandırma nasıl olacak?

AK Partili milletvekillerin imzasıyla milyonları ilgilendiren yeni bir torba yasa geliyor. Vergi, gecikmiş cezalar, SSK borçları başta olmak üzere çok sayıda borçların yapılandırılmasını içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi. Teklif ile Bağ-Kurlulara prim borcu konusunda yapılandırma ve dondurma imkanı getirildi. Peki vergi affı ne zaman başlayacak? Bağkur borç yapılandırma nasıl olacak? İşte Bağ-kur yapılandırmasına ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:56:00 - 2020-10-27 08:56:47
Bağkur borçları yapılandırma nasıl olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclis’ne sunulan yeni yasa sayesinde milyonlarca vatandaşı yüzü gülecek. Yaplandırma sayesinde SGK prim borcu, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ile tüm idari para cezalarının yanında binlerce gencin meraklı gözlerle beklediği KYK borçları da yapılandırılacak. Vergi ve SSK yapılandırmasından yararlanacak borçlular, eğer ilk taksitte ödeme yaparlarsa gecikme zammının yüzde 90’ı silinmiş olunacak.

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

Bağkur borçları yapılandırma nasıl olacak?

Yeni yapılandırma teklifi Bağkurlu vatandaşları da ilgilendiriyor. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, ya da dondurmanın yanında emeklilik yolunu açacak.

Bağkur borç yapılandırma ne zamana kadar yapılacak?

TBMM’ye sunulan teklife göre; Bağ-Kur'lular 31 Ekim’e kadar olan prim borçlarını 2 ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulabilecek. Bu süreler emeklilik için baz alınmayacak

Bağkur kayıtları ne zaman yapılacak?

Yeni düzenleme sayesinde binlerce Bağkur’luya yeniden kayıt hakkı tanınacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlamış olacak.

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK’ya prim canlandırma başvurusu yapabilecekler. 2 Şubat’a kadar enflasyon farkı ve ana parayı ödemeleri durumunda dondurulan süreler sigortalılık süresine dahil edlecek. Bunun sonucunda da prim borcunu bitiren Bağkurlu emekli olmuş olacak.

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