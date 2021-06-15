Bağkur borçları siliniyor mu? Bağkur prim borcu silinecek mi? Bağ- Kur sigorta yapılandırma başvurusu
Bağkur borç yapılandırma nasıl yapılır? Bağkur borçları siliniyor mu? soruları tarım ve esnaflarca merak edilir oldu. Bağkur prim borcu yapılandırma 2021 ekranı araştırılıyor. Bağkur borcu bulunan vatandaşları da ilgilendiren kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bağkur borçları da bu yeni çıkan yapılandırma kapsamından faydalınacak. İşte Bağkur borç yapılandırma ile ilgili ayrıntılar...
Yeni yapılandırma düzenlemesi yasalaştı. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.
Bağkur borçları siliniyor mu?
Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 30 Eylül'e kadar ödeyememeleri veya yapılandıramamaları durumunda 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurulacak. Prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs itibarıyla başlatılacak.
BağKur sigorta yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?
İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri işveren sistemi üzerinden, Bağ- Kur sigortalıları yapılandırma başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlüklerinden öğrenebilecek.
Borcu olan sağlıktan yararlanır mı?
Bağ-Kur borcu olanlar ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması durumunda hem kendileri hem aileleri için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması durumunda hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecek.