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Bağışıklık sistemi zayıf olanlara klimalı ortam uyarısı

NCR International Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02
Bağışıklık sistemi zayıf olanlara klimalı ortam uyarısı

NCR International Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Mahir Kotuk, özelikle bağışıklık sitemi zayıf olan hastaların klimalı ortamlarda dikkat etmesi gerektiğini belirtti.


Havaların ısınması ile birlikte serinlemek için evlerde, iş yerlerinde, araçlarda klima kullanılıyor, sık sık duş alınıyor.Uzmanlar yaz keyfinin kaçmaması için klimalarda ve duş başlıklarında bulunan lejyonella bakterisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.


NCR International Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Mahir Kotuk özelikle bağışıklık sitemi zayıf olan hastaların klimalı ortamlarda dikkat etmesi gerektiğini belirtti.


Dr. Mahir Kotuk, “Son günlerde havalar iyice ısındı, serinlemek için klima kullanıyoruz ancak klima ve serin yerlerde yaşamayı seven lejyonella bakterisi; üst ve alt solunum yolunu tutarak, lejyonella pnömonisine sebep olmaktadır.Bu durumda hastada ateş, üşüme, kırgınlık, halsizlik, gibi sonuçları ortaya çıkarmaktadır” dedi.


Uykuda vücut daha savunmasız olduğu için klimalı ortamlarda uyuyanların daha dikkaz aylarında duş başlıkları, duş kabinleri, jakuzilerde de lejyonella bakterisi hızlı yayılabilmektedir. Özelikle tatil bölgelerinde toplu kullanım alanlarında bakterilerin hızla yayılma olasılığı daha yüksektir. Bu konuda daha hassas olmada fayda var. Duş alacağımız mekânların temizliği iyi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.


tli olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mahir Kotuk, klima bakımının yapılmasının mikropları azalttığının altını çizdi.


Tatil amaçlı ortak kullanım alanları için de uyarılarda bulanan Uzm. Dr. Mahir Kotuk, “Ya


Klimalı ortamlarda özelikle yaşlı, bebek, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf olanların daha hassas olması gerektiğini söyleyen Kotuk, “Bağışıklık sistemi zayıf hastalar daha çok enfeksiyon kapmaktadır. Özelikle elli yaş üstü insanlar, KOAH hastaları, solunum yetmezliği olanlar, bebekler ve çocuklar klima konusunda daha hassas davranmalıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02
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