Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Koronavirüs salgını sürecinden bağışıklık sisteminden çokça zikredildi. Bağışıklık sistemi zayıf olanların koronaya daha çabuk yakalandığı uzmanlar tarafından ortaya konuldu. Peki bağışıklık sistemi nedir, bağışıklık sistemi nasıl zayıflar? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapılmalı? Koronaya karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirmeliyiz? İşte detaylar.

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemidir. Bağışıklık sisteminin temel görevi, vücudu hastalık yapan yabancı mikroplara karşı korumaktır. İnsan vücudunda oluşan kötü huylu hücreleri sağlam bir bağışıklık sistemi yok eder. Bağışıklık sisteminin sürekli aktif ve sağlıklı olması gerekir ki bu mikroplara karşı giriştiği savaşı yensin.

Bağışıklık sistemi nasıl zayıflar?

Bağışıklık sistemi hangi durumlarda zayıflar? Bu soru koronavirüsle tüm dünyanın mücadele verdiği şu günlerde oldukça sık sorulan sorular arasında yer almakta. Bağışıklık sistemi yolunda gitmeyen bir takım ve vücutta gelişmiş olan eksikler varsa ya da bazı organlarda yetmezlik söz konusu ise, bu organlar böbrek üstü bezleri, tiroid bezleri, pankras ve karaciğer gibi hayati öneme sahip organların zayıflaması ya da bir takım sıkıntılar söz konusu ise vitamin eksiklikleri, bağırsaklarda sıkıntılar var ise bağışıklık sistemi bu durumdan olumsuz etkilenir, zayıflar ve bunun sonucunda da bağışıklıkı sistemi bozulur.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinde akciğerlerde zatürrenin meydana gelmesine neden olur. Akciğerin iltihaplanması demek insanın yeteri kadar oksijeni alıp verememesi demek olduğundan hasta bu durumda nefes alıp vermeme sıkıntı çeker. Bundan dolayı da hastalar derhal solunum cihazına bağlanır.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Güçlü bir bağışıklık sistemi için uykuya çok dikkat edilmelidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için aktif olunmalıdır. Yürüyüş yapılmalıdır. Kısacası kişi oturduğunda bağışıklık sistemi de oturur, koştuğunda bağışıklık sistemi de koşar. Beslenirken protein ağırlık besinlere yönelelim. Mesela et, bakliyat (mercimek, fasülye, bezelye, nohut), kuruyemişlere daha çok yönelmeliyiz. Daha çok hayvansal protein temin edilmelidir. Taze sebze ve meyve yine güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz yiyeceklerdir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılır?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en önemli kriter yeterli ve kaliteli uyku almaktır. Bunun yanında