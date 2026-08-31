Rumlardan nefret mesajları... Bunlarınki vicdan değil, lağım çukuru: Üzülmeyin! Hepsi Türk’tü…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) yasa boğan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasının ardından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki fanatik kesimlerin sergilediği insanlık dışı tutum kan dondurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kazayı "Kuzey Kıbrıs" ibaresiyle duyurmasının ardından sosyal medyada adeta çılgına dönen Rumlar, ölümler üzerinden çirkin sevinç naraları attı. Bu skandal tabloya en sert tepki ise İngiltere Parlamentosu'ndan geldi.

İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Meral Hussein Ece, Rum gazeteci Harry Theocharous'un felaket üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif paylaşımını alıntılayarak duruma sert çıktı. Ece, yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"8 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi kayıp. Bu bir insanlık trajedisidir; siyaset yapmak ve puan toplamak için uygun bir zaman değildir."

Meral Hussein Ece

Bunlarınki vicdan değil, lağım çukuru: Üzülmeyin! Hepsi Türk’tü…

Faciada can pazarı yaşanırken, Rum sosyal medya hesaplarından "Kahrolsunlar", "Gebersinler" ve "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" şeklinde binlerce nefret dolu mesaj paylaşıldı. Irkçı zihniyetin ulaştığı boyutu gözler önüne seren en çarpıcı açıklama ise Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'in ortaklarından ELAM üyesi Fivos Kyprianou'dan geldi. Kyprianou, insanlığı ayaklar altına alarak skandala şu sözlerle yeni bir boyut kazandırdı:

"Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın."

Fanatik Rumların bu kan donduran sevinç çığlıkları, kendi içlerindeki vicdan sahibi isimleri bile isyan ettirdi. Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos, sosyal medyayı esir alan bu nefret dalgasına sert tepki göstererek durumu şu sözlerle özetledi:

"Lağım düşünceliler. Utanç duyun."

Bir başka Rum kullanıcı ise yaşanan akıl tutulmasını şu çarpıcı ifadelerle eleştirdi:

"Sürüngenler, hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dilleri olduğu, başka bir dinleri olduğu, 'öteki' tarafta doğmuş olmaları yüzünden. Sürüngenler. Her yerde sürüngenler."

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği: Bu olaydan etkilenen herkesin yanındayız

Uluslararası toplumdan ise KKTC'ye ve Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yayımlanan resmi mesajda, acı kayıplara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, bugün meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır. Hala kayıp olan ve bu olaydan etkilenen herkesin yanındayız."

Türkiye tüm imkanları seferber etti

Girne'den Mersin'in Taşucu limanına gitmek üzere hareket eden ve mürettebat dahil 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi, kısa süre içinde su alarak alabora olmuştu. Facianın ardından KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, anavatan Türkiye arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber etti.

İlk belirlemelere göre 8 kişinin feci şekilde can verdiği olayda, kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki sıcak temas ve kurtarma faaliyetlerine Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi destek veriyor. KKTC sahil güvenlik, sivil savunma ve polis ekipleri de sahada omuz omuza görev yapıyor.

Kaynak: Haber7