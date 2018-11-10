Bağırsak parazitlerini önlemek için el temizliği çok önemli..

Bağırsak paraziti belirtileri

Anne sütü alan bebeklerde genellikle ek besinler verilinceye kadar görülmez.

Ek besinlerin hazırlanırken hijyenik kurallara uyulmaması ile ortaya çıkar.

Çocuklarda iştahsızlık, karın ağrısı, makatta, burunda kaşıntı, diş gıcırdatma, ishal gibi durumlar olduğunda mutlaka hekime başvurulmalıdır. Muayene bulgularına göre dışkı tetkikleri yapılarak teşhis konulur.

Bağırsak parazitleri tedavi edilmediği ve çok fazla miktarlarda bulunduğu durumlarda çocuklarda gelişim geriliğine sebep olabilir.

Öncellikle iştah azaldığından büyümeleri için gerekli olan yapı taşlarını alamazlar.

Ayrıca, özellikle kancalı solucanlarda kan kaybı sebebi ile kansızlık ortaya çıkar.

Hatta protein düşüklüğü ve ödem olabilir.

Bağırsak şeritleri varsa B12 vitamini eksikliği ve kansızlık olabilir.

Bağırsak parazitleri olan çocuklar yeterli kilo alamazlar, karınları şiş, kansızlıktan dolayı ciltler soluktur. Bağışıklık sistemi yeterli olmayan çocuklarda daha ağır seyreder.