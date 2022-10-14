Bağırsak kurdu (Kıl kurdu) belirtileri neler, nasıl düşürülür? Bağırsak kurdu bitkisel tedavi Saraçoğlu kürü tarifi

Bağırsak Kurdu Nedir?

Ana bağırsak parazitlerinden olan bağırsak kurdu kıl kurtları, yassı solucanlar, tenyalar ve kancalı kurtlar olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Gözle görülemeyen yumurtaların ağız yolu ile alınarak belirli süre sonrasında sindirim sisteminde kurtçuk şekline dönüşmesiyle bağırsak kurdu oluşmaktadır.

Kişileri konak olarak kullanan bağırsak kurtları, kişilerin beslenmesine bağlı olarak büyümektedir. Çoğaldıkları zaman kişinin sağlığını ve gelişimini olumsuz olarak etkilediği için geç kalınmadan tedaviye başlanmalıdır.

Bağırsak Kurdu Neden Olur?

Oluşum nedenleri birçok farklı faktöre göre değişen bağırsak kurdu önemli sorunların başında gelmektedir. Kişide birçok belirti ortaya çıkaran bağırsak kurdunun görülmesinin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Enfekte hayvanların az pişen etlerini tüketmek

Kirlenmiş toprak tüketmek

Kötü temizlik

Kötü hijyen

Dışkı ile temas etmek

Kirlenmiş su tüketmek

Kişisel bakıma özen göstermemek

Sebzelerin ve meyvelerin iyice yıkanmadan tüketilmesi

Ortak kullanım alanı olan tuvaletler ve toplu taşıma araçları

Parazit yumurtaları dökülen çarşaflarla temas etmek

Bağırsak Kurdu Belirtileri Nelerdir?

Özellikle çocuklar bağırsak kurtlarına karşı oldukça duyarlıdır. Birçok nedene bağlı olarak görülen bağırsak kurdunun bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde görüldüğü belirtilmektedir. Buna bağlı olarak çocuklarla beraber yaşlılarda da bağırsak kurtları çok sık görülebilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların yüzde 10’unda bağırsak kurtları görülebilmektedir. Kirlenen kaynaklardan gelen suların tüketilmesi nedeni ile risk altındaki kişilerin sayısı daha da artmaktadır. Rahatsızlığın tedavi edilebilmesi için bağırsak kurdu belirtileri çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi için yol gösteren temel belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Karın ağrısı

Ağızdan salyaların akması

Uyurken ağızdan su akması

Ağız kokusu

Dışkı kıvamının çok sık değişmesi

Kilo kaybı

Mide bulantısı

Kilo almada güçlük

Ciltte kaşıntı

Gelişim geriliği

Akciğer ve karaciğerde ağrı

Geceleri anüste meydana gelen kaşıntı

Kansızlık

Halsizlik

Beslenme bozukluğu

İshal

Kusma

Sinirlilik hali

Karında şişlik

Makatta kasıntı

Çabuk acıkma hissi

Dışkıda kurtlar görülmesi

Vücut direncinin zayıflaması

Diş gıcırdaması

Burun kaşıntısı

Baş ağrısı

Uyku bozukluğu

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Bağırsak Parazitleri Kilo Aldırır mı?

Son dönemlerde birçok kişide görülmeye başlayan bağırsak kurdu çeşitli etkileri ile yaşam kalitesini düşürmektedir. Sindirim sistemi için çok önemli bir yere sahip olan bağırsaklar ide ve anüs arasında bulunmaktadır.

Sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde çok önemli etkiler yaratan bağırsak kurdu kişinin kilosunu da etkileyebilmektedir. Zayıflamak isteyen birçok kişide bağırsak kurtları nedeni ile kilo verme durmaktadır. Bu nedenle gerekli tedavi sonrasında istenilen kilo verme de başlayacaktır.

Bağırsak kurdu olan kişilerin zayıfladığı kanısı oldukça yanlıştır. Çünkü bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin hızla kilo aldığı görülmektedir. Vücudunda parazit olan kişilerin hızlı kilo aldığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Çünkü bağırsak parazitleri metabolizmayı olumsuz etkilemektedir.

Bağırsak Kurdu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Hemen herkeste görülebilme olasılığı olan bağırsak kurdunda doğru tedavi yöntemleri ile kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Bunun için öncelikle doğru bölüme giderek hastalığın teşhis edilmesi gerekmektedir.

Bağırsak kurduna yakalanan bireyler bağırsak kurdu için hangi doktora gidilir sorusunu araştırmaktadır. Bağırsak kurdu rahatsızlığına yakalanan kişiler çocuk ise Çocuk Hastalıkları Uzmanından destek alınmalıdır. Çocuk doktorları gerek duyduklarında Dahiliye ya da Gastroenteroloji bölümüne yönlendirmektedir. Yetişkinler de yine Dahiliye, Gastroenteroloji ya da Klinik Mikrobiyoloji doktorlarına gidebilirler.

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Bağırsak Kurdu Nasıl Düşürülür?

Bağırsak kurdu tedavisinde değişik yöntemler kullanılarak bağırsak kurdunun düşürülmesi hedeflenmektedir. Bağırsak parazitlerinin düşmesi için doktorlar tarafından en sık reçete edilen ilaçlar pirantel ve mebendazoldur. Ancak iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için yaş ya da kiloya bakılmadan tek doz oral yol ile 100 mg olarak verilmektedir.

Enfeksiyon bir eve girdiği zaman ailenin tüm bireylerinin tedavi olması önerilir. Bağırsak kurduna yakalanan kişilerin sık duş yapması gerekmektedir. Bununla beraber tırnakların uzatılmaması ve kısa kesilmesi faydalı yöntemlerden biridir. Odalar iyi bir şekilde havalandırılmalı ve çarşaflar yıkanmalıdır. Bu yöntemler faydalı olmadığı zaman cerrahi yöntemler ile bağırsak kurtları alınmaktadır.

Bağırsak Kurdunu Döken Şifalı Bitkiler Nelerdir?

Bağırsaklarda tutuldukları dönemlerde sağlığa zararı olan bağırsak kurdu için ilaç tedavisine gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Ciddi ağrıya ve bazı diğer sorunlara neden olan bağırsak kurtları için faydalı olan bitkiler şunlardır:

Limon – Nane: Sindirim özelliğine sahip olan nane ile antibiyotik özelliğe sahip limonun bir arada kullanılması ile bağırsak kurduna son verebilirsiniz. 2 yemek kaşığı naneyi sıcak su ile karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirin. Karışımı süzün ve üzerine limon suyu ile tuz ekleyerek günde iki kere tüketin.

Hint yağı – Süt: Parazitlerden kurtulmayı kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Bağırsak işlevlerini destekleyen bu ikili sayesinde bağırsak kurdu diye bir sorununuz kalmayacak. 1 bardak süt ile beraber 1 çorba kaşığı Hint yağını ısıtarak günde bir kere tüketin. Bu karışımı 1 hafta uygulayabilirsiniz.

Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi ve buna benzer bitkilerin yumuşatıcı özellikleri bulunmaktadır. Organizmalar nedeni ile meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Bir bardak Hindistan cevizi suyu ile 1 parça rendelenen Hindistan cevizini pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bu karışımı günde 2 – 3 kez tüketebilirsiniz.

Tuz – Karabiberli Domates: Lezzeti çok beğenilen bu ikilinin sindirim sistemini güçlendirmeye olan etkisi büyüktür. 2 tane olgun domatesi, yarım bardak suyu, karabiber ve tuzu blenderden geçirdikten sonra bağırsak kurdundan kurtulana kadar her gün kahvaltıda bu karışımı tüketin.

Bal – Sarımsak: Alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan bal – sarımsak karışımı antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile bağırsak kurdunu oluşturan mantarları yok etmektedir. 6 diş sarımsağı havanda ezin ve cam kavanoza koyarak üzerine yarım bardak bal ekleyin. Bu karışımı kavanozda 3 gün kavanozun kapağını açmadan bekletin. 3 gün sonunda günde 2 – 3 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Zerdeçal: Anti – parazit bir özelliğe sahip olan zerdeçal bağırsak kurdu tedavisinde oldukça etkilidir. Bu bitkiyi yemeklerinizde bolca tüketebilirsiniz.

Kekik: Faydalı sonuçları ile bağırsak kurdunun tedavisinde çok sık tercih edilen kekik kısa sürede etkisini göstermektedir. Çocuklar için bir çay kaşığı, yetişkinler için bir tatlı kaşığı kekik gün içerisinde iki kere tüketilmelidir. Bu işlem 4 – 5 gün devam edebilir.

Bağırsak Kurdu Bitkisel Tedavi Saraçoğlu

Çocuklardan büyüklere kadar her yaşta görülebilen bağırsak kurdu için bitkisel kürleri deneyebilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen kür sayesinde bağırsak kurduna bitkisel tedavi uygulayarak sorundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

2 yemek kaşığı kadar kabuğundan çıkarılmış olan kabak çekirdeğini ezin ve 3 bardak kaynamış suyun içerisine ekleyin. Bu karışımı 30 dakika kadar kaynatın ve soğuması için bekleyin. Karışım soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. 1 gün süresince fazla bir şey yememeye çalışın ve suyunuza kuru erik karıştırarak tüketin.

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