Bağımsızlık günü törenine Trump'ın hayali damga vurdu

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık günü, Başkan Donald Trump’ın ‘hayali’ doğrultusunda tanklar ve uçakların da yer aldığı askeri nitelikteki bir törenle kutlandı. Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde halka seslenen ilk başkan olarak tarihe geçti.

Başkent Washington'daki törene ise Başkan Donald Trump'ın konuşması ve Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine heveslenerek istediği tanklarla uçakların da yer aldığı özel tören damgasını vurdu.

Washington’da öğle saatlerinde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalarda polis, asker, şerif ve kovboyların da katılımıyla geçit töreni düzenlendi. Anayasa Bulvarı'nın iki tarafında toplanan binlerce kişi, geçit törenini ellerinde ABD bayraklarıyla izledi.

Fransa hevesi gerçek oldu

70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Akşamüstü yapılan ve önceki yıllardan farklı olarak tankların ve savaş uçaklarının da yer aldığı ‘Amerika'ya Selam’ temasıyla düzenlenen özel kutlamada ise Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçti.