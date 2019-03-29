0553 313 94 23

Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna ilginç cevap

Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı Bekir Korkmaz, "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna ilginç bir cevap verdi.

29 Mart 2019 Cuma 16:57
Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna ilginç cevap

Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı Bekir Korkmaz, açık hava mitingi düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kendi otomobiline bağlı mikrofon ve ses sistemiyle vatandaşlara hitap eden Korkmaz, projelerini anlattı.

Korkmaz, 2009 yılında da bağımsız aday olduğunu, 2014 seçimlerinde ise İl Seçim Kuruluna evraklarını teslim edemediği için aday olamadığını anımsatarak, vatandaşlardan destek istedi.

Yozgat'ta iki bağımsız adayın oy pusulasındaki yerinin sonda alt alta yer almasına tepki gösteren Korkmaz, uygulamanın yanlış olduğunu savundu.

Miting sonrası gazetecilere açıklama yapan, Korkmaz, seçim kampanyasını tek başına yürüttüğünü söyledi.

Seçim çalışmalarını yürütürken aracını kendi kullandığını ifade eden Korkmaz, "Nimeti de bana külfeti de bana, aracımı çocuklarıma dahi vermedim. İnsanlara yol vererek, selamlaşarak örnek olmaya çalıştım. Seçim broşürlerimi de kendim dağıttım. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtladım. Çok güzel mesajlar aldım, bunun da sandığa yansıyacağına inanıyorum. Ben Yozgatlıyı, Yozgatlı da beni biliyor. Seçimi kazanacağıma eminim." dedi.

"10 insanı 100 bin insana değişmem"

Gazetecilerin, "Kalabalığı nasıl buldunuz?" sorusuna Korkmaz, "Benim için 100 binleri irade dışı belli bir şey için toplayacağıma 10 insanı 100 bin insana değişmem. Şu soğukta gelip, hiçbir şey gütmeyen insan benim için çok değerlidir." cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:57
  1. Yozgat'ta bağımsız belediye başkan adayı Bekir Korkmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı seçimden sonra tekrar isim olarak müzeden camiye çevireceğiz"
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı..
    2. Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek..
    3. Fuat Oktay’dan Bükreş Türk..
    4. Annesi ölen sıpayı at besliyor
    5. Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 |..
    6. Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız,..
    7. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    8. Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme..
    9. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl..
    12. Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin"..
    13. FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
    14. İyi Parti’li kurucular MHP saflarına..
    15. HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını..
    16. Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi
    17. İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti..
    18. New York borsası yükselişle açıldı
    19. 57 kaçak göçmen yakalandı, 2..
    20. İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7..
    21. Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’..
    22. Hilmi Güler: “Biz hizmet adamıyız”
    23. Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve..
    24. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    25. Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar..
    26. Zeybekci’den sokak konseri
    27. Bolu'da örtü yangını
    28. KATSO heyeti, 25. MARBLE Fuarına..
    29. Büyük Anadolu’dan iki önemli imza
    30. Fuat Sezgin’in Anısına, Orta Çağ İslam..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun