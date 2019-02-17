Bağımsız aday Gökçe’den pazaryeri ziyareti

Salihli Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ertan Gökçe Cumartesi pazarında tezgah açan esnaflara ’Hayırlı işler’ temennisinde bulunurken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.

Esnafa tek tek ’Hayırlı işler’ ve ’Bol kazançlar’ dileyen Salihli’nin bağımsız belediye başkan adayı Ertan Gökçe esnafın sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini de not alan Gökçe, geçerli bir mazeret olması halinde yılda belirli süre ve sayıda tezgah açmama imkanı ve ücret alınmama konusunda gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. Esnafın rahat satış yapabilmesi adına gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Gökçe, pazar yerlerindeki ortaya çıkan eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Gökçe, “Biz halka ve esnafa tepeden bakan, kolluk kuvvetleri ile kibir kuleleri gibi dolaşan, halkı yok gören, onu aşağılayan onları kandıran, onlara verdiği sözleri tutmayan başkanlardan olmayacağız. Değişmez ve birinci kuralımız her zaman doğru söyleyeceğiz, kimseyi kandırmayacağız. Salihli’de ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız” dedi.