0553 313 94 23

Bağımsız aday Gökçe’den pazaryeri ziyareti

Salihli Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ertan Gökçe Cumartesi pazarında tezgah açan esnaflara ’Hayırlı işler’ temennisinde bulunurken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:13
Bağımsız aday Gökçe’den pazaryeri ziyareti

Salihli Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ertan Gökçe Cumartesi pazarında tezgah açan esnaflara ’Hayırlı işler’ temennisinde bulunurken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.


Esnafa tek tek ’Hayırlı işler’ ve ’Bol kazançlar’ dileyen Salihli’nin bağımsız belediye başkan adayı Ertan Gökçe esnafın sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini de not alan Gökçe, geçerli bir mazeret olması halinde yılda belirli süre ve sayıda tezgah açmama imkanı ve ücret alınmama konusunda gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. Esnafın rahat satış yapabilmesi adına gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Gökçe, pazar yerlerindeki ortaya çıkan eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.


Gökçe, “Biz halka ve esnafa tepeden bakan, kolluk kuvvetleri ile kibir kuleleri gibi dolaşan, halkı yok gören, onu aşağılayan onları kandıran, onlara verdiği sözleri tutmayan başkanlardan olmayacağız. Değişmez ve birinci kuralımız her zaman doğru söyleyeceğiz, kimseyi kandırmayacağız. Salihli’de ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taner Öcal: “Ben ve ekibim sezon sonuna kadar görevin başındayız”
    1. Taner Öcal: “Ben ve ekibim sezon..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Bozova'da baraj gölüne giren çocuk öldü
    4. Bursalılar Başkan Aktaş’a hayır duası..
    5. Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı..
    6. Bozbey: "İznik’te üretimi ve turizmi..
    7. Erdoğan ilk kez açıkladı! İşte yeni..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6..
    10. Baca temizliği yaparken 5’nci kattan..
    11. Kayıp üniversiteli Evin'in cesedi,..
    12. Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 -..
    13. PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol..
    14. Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları..
    15. Erdoğan: "Bedelli askerlik..
    16. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Bizans döneminden kalan Sulu Mağara,..
    19. Trabzonspor evinde şoka uğradı!
    20. AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı seçim..
    21. Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 -..
    22. Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan..
    23. Başkan Tok’a Kışla’da meşaleli..
    24. Gönül Buluşmaları tam gaz devam ediyor
    25. Erdoğan: "2 yıllık meslek yüksekokulu..
    26. Başkan İsmail Erdem, Trabzonluların..
    27. Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahibi..
    28. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile..
    29. Eğitim-Bir-Sen başkanı yeniden Ali..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Domates,..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması