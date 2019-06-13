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Bağımlılığı değil hayatı seç projesi törenle imzalandı

Zonguldak Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Proje Birimi ile Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Birimince hazırlanan, Zonguldak Kantinciler Derneğinin iştirakçi olarak aynı katkı sağladığı, “Bağımlılığı değil hayatı seç " adlı proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:31
Bağımlılığı değil hayatı seç projesi törenle imzalandı

Zonguldak Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Proje Birimi ile Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Birimince hazırlanan, Zonguldak Kantinciler Derneğinin iştirakçi olarak aynı katkı sağladığı, “Bağımlılığı değil hayatı seç " adlı proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.


Zonguldak Bağımlılıkla Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin İlhan, proje ortağı kurum yetkilisi Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Ümran Öztürk ve Ar-Ge Proje Birim Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş’ın katılımı ile proje imzalandı.


Düzenlenen sözleşme töreninin ardından bir açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:


“Bağımlılık, verdiği zararın bilinmesine rağmen bireyleri kendine esir edebilen, insanda ruhsal, bedensel ve sosyal uyumu bozan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Günümüzde gençler arasında tütün-alkol, madde kullanımı ve teknolojinin zararlı kullanımı öne çıkan riskli davranışlardandır. Projemiz alınacak koruyucu önlemlere katkı sağlamak gerekçesi ile hazırlanmıştır. Kimlik arayışının devam ettiği ve gençlerin güçlüklerle baş etmekte çaresiz hissettiği gençlik döneminde, onlara sanal kimlik imkanı sunan internet, bazen onlar için bir tehdit unsuruna dönüşebilmektedir. İnternet bağımlılığı oranı Ülkemizde yüzde 4,5- 10 arasında değişmektedir. Tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi internet bağımlılığı da gençlerde sık karşılaşılan ruhsal sorunlara zemin hazırlar. Bağımlı gençlerde sık karşılaşılan ruhsal sorunlar; depresyon, kendine zarar verme davranışı, intihar, akademik başarıda düşme, aile içi sorunlar, yasal sorunlar, suç eğilimi, riskli cinsel davranışlar olarak belirlenmiştir. Projemiz, gençlerin gelişimini olumsuz etkileyen ve yaşamı için tehdit oluşturan tütün-alkol madde kullanımı ve teknolojinin zararlı kullanımı temalarına yönelik düzenlenecek “Bağımlılık Sorununa Yaklaşım Eğitici Eğitimi” ile yeni neslin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Projemiz kapsamında planlanan eğitim faaliyeti ile "Zonguldak İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda yer alan; İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeşilay Zonguldak Şubesi, YEDAM ve Zonguldak Kantinciler Derneği çalışanlarından oluşan farklı meslek gruplarından, gönüllü olarak eğitimi almak ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katılmak isteyen 42 katılımcıya Bağımlılık Sorunlarına Yaklaşım konulu 5 gün, günde 8 saat olmak üzere 40 saat eğitim verilerek sertifikalandırılacaktır. Projemiz ile Bağımlılıkla Mücadele konusunda, gerekli eğitim becerisine sahip 42 kişilik bir ekip oluşturacak, İlimizde bağımlılık konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarında görev alacaklardır. Proje sonrası çalışmalarla oluşturulacak, İlimizin bağımlılık konusundaki mevcut durumunu gösterir raporun; Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’na ve ilgili Bakanlıklara sunularak bundan sonraki çalışmalara yol gösterecektir."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:31
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