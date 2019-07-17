Bağımlılığa yeşil dokunuş; YEDAM

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlı ve aile bireylerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaya başlandı.

Tokat’ta kent merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesinde hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), ülke genelinde kurulan 25’inci merkez olarak faaliyetlerine başladı. Sadece Tokat’a değil bölge illerdeki bağımlı ve bağımlı yakınlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor olan YEDAM, kadrosunda bulundurduğu psikolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları aracılığıyla danışanlarla iletişim kuruyor. Psikolojik destek, sosyal destek, grup terapileri, aile grup terapileri ve atölye çalışmalarıyla Yeşilay’ın bağımlılıkla savaştaki en önemli güçlerinden birisi olan YEDAM, bağımlı ve ailelerinin de gizliliğini de ön planda tutuyor.

Tokat’a merkezin açılması noktasında büyük çaba sarf eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Dr Cihat Zülfüoğulları YEDAM’ın bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir role sahip olduğunu düşündüğünü belirterek: "Türkiye Yeşilay Cemiyeti 100’üncü yılını doldurmak üzere olan çok köklü bir kuruluş ve kuruluşundan itibaren tüm bağımlılıklarla mücadeleyi misyon edinmiş bir kuruluş. Tokat Şubesi olarak da Yeşilay Genel Merkezimizin bağımlılıklarla ilgili tüm mücadelelerinin aynı oranda ilimizde de hayata geçirilmesi çabası içerisindeyiz. Yeşilay Cemiyeti 2013 yılında yaptığı tüzük değişikliği ile rehabilitasyon çalışmalarına da yöneldi. Bu çalışmaları da Yeşilay Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla yani YEDAM ile gerçekleştirmeye başladı. Bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz olarak hizmet veren bir kuruluşumuz. Öncelikli olarak 16 yaşın üzerindeki alkol ve madde bağımlı bireylere ya da onların yakınlarına ücretsiz olarak burada profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Psikologlarımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla, halkla ilişkiler uzmanlarımızla birlikte genel merkezimizin rehberliğinde bu süreci yürüttüğümüz merkezimiz. Merkezimizin hem Tokat’a hem de çevre illere hizmet verdiğini de ayrıca hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

YEDAM’dan destek almak isteyen vatandaşlar bireysel olarak merkezlere başvurabileceği gibi, 444 79 75 nolu telefonla da randevu talebinde bulunabiliyor.