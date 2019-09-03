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BAGFAŞ dumanı trafiği tehdit ediyor

BAGFAŞ gübre fabrikasının bacasından çıkan duman karayoluna yapışarak kazalara davetiye hazırlıyor.

03 Eylül 2019 Salı 23:35
BAGFAŞ dumanı trafiği tehdit ediyor

BAGFAŞ gübre fabrikasının bacasından çıkan duman karayoluna yapışarak kazalara davetiye hazırlıyor. Erdek-Bandırma 10. kilometresinde yer alan fabrikaların bacasından yayılan asit dumanının, fabrikanın yakınındaki Erdek-Bandırma arası ulaşımı sağlayan karayolunun zeminine yapışmasıyla kaygan duruma dönüşen yol kazalara davetiye çıkarıyor.


BAGFAŞ gübre fabrikasının bacasından çıkan asit dumanının karayolunu araç sürücüleri için tehlikeli duruma dönüştürmesinin yanı sıra, çevrede oturan vatandaşların da şikayetlerine neden oluyor.


Duruma tepki gösteren araç sürücüleri, durumu Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanına şikayet etti. Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs Kooperatifi Başkanı Aydın Tekin ise yaptığı açıklamada, “BAGFAŞ gübre fabrikası bacasından çıkan aşırı asit dumanı fabrikanın yakınındaki Erdek-Bandırma karayolu zeminine inerek yolu kaygan duruma dönüştürüyor. Bu olumsuz durum araç sürücüleri için büyük tehlike oluşturuyor. Geçtiğimiz cumartesi günü söz konusu fabrikanın bacasından çıkan asit dumanı karayolunda sağlıklı trafik akışını adeta ortadan kaldırdı. Bu bölgeden geçerken, ‘kaza yaptık, yapıyoruz’ endişesiyle araçlarımızı sürmeye çalışıyoruz. Biz de en son olarak mağduriyetimizi ve şikayetimizi duyurulmasını istedik. Temenni ediyoruz ki, fabrikaya yakınında yaşayanları da rahatsız eden ve çevre kirliliğine sebep olduğu için vatandaşların şikayetleri ve bizlerin mağdur olduğumuz bu konuyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunur da başta araç sürücüleri olmak üzere herkes rahat bir nefes alır ümidindeyiz. Buna bir çözümün bulunması gerekiyor inancındayız” diye konuştu.


Yetkililerden sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını isteyen Tekin, şoför esnafı ile vatandaşın beklentilerine cevap verilmesini beklediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 23:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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