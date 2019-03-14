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Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda

Antalya Valiliği himayesinde İŞKUR tarafından düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı ANİF, Cam Piramit’te kapılarını açtı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:07
Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda

Antalya Valiliği himayesinde İŞKUR tarafından düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı ANİF, Cam Piramit’te kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer de ANİF’de stand açarak, iş arayanla işvereni bir araya getirdi. 16 Mart’a kadar açık kalacak fuarda, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı bünyesindeki bagevkariyer standı yoğun ilgi görüyor.

 

BAGEV standını ziyaret eden Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirterek, TOBB’un desteğiyle Hükümet tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek verdiklerini bildirdi. İşsizliği azaltmak için düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı’nın işveren için aradığı nitelikli elemanı bulma, işsiz için de yine niteliklerine uygun işi bulma fırsatı yakaladığı doğru adres olduğunu kaydeden Bülbül, Borsa olarak fuarda “Burası Türkiye Burada İş Var” kampanyasını katılımcılara anlatacaklarını bildirdi.



İş fırsatı

 

2011 yılından beri ücretsiz hizmet veren bagevkariyer’in, Türkiye’nin ilk bölgesel istihdam ofisi olduğuna dikkat çeken Halil Bülbül, portalın işsizin umudu olduğunu söyledi. Geçen yıllarda da İstihdam Fuarı’na katılarak iş arayanla işvereni bir araya getiren bagevkariyer standına bu yıl da ilginin yoğun olduğunu bildiren Halil Bülbül, özellikle iş arayanların BAGEV standına başvurmasını istedi. Bülbül, iş arayanların, Antalya’daki büyük firmaların insan kaynakları ile yüz yüze iş görüşmesi yapma, büyük işletmelere iş başvurusunda bulunarak özgeçmiş bırakma, Antalya işgücü piyasasında faaliyet gösteren büyük işletmeleri tanıma fırsatını yakalayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:07
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