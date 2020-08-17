  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye katyuşa roketiyle saldırdılar

İç karışıklıktan kurtulamayan Irak’ta başkent Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye katyuşa roketiyle saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 05:10:00 -
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye katyuşa roketiyle saldırdılar

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından verilen bilgiye göre, Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği gibi yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü açıklandı.

Saldırı sonra herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

Saldırının Bağdat'taki el-Dilal bölgesinden yapıldığı belirtilirken patlamaya hazır iki roket ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EYT
Ekonomi

EYT

EYT nedir, EYT çıkar mı, eyt son dakika haberleri sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar oluşturduğu vatandaşlar tarafından yakı..
'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...
Dünya

Dubai kuklası Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad, kendisini dolandırdıkları suçlamasıyla Batı kuklası BAE’nin Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un kuz..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı