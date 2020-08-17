Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye katyuşa roketiyle saldırdılar
İç karışıklıktan kurtulamayan Irak’ta başkent Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye katyuşa roketiyle saldırı düzenlendi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından verilen bilgiye göre, Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği gibi yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü açıklandı.
Saldırı sonra herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı belirtildi.
Saldırının Bağdat'taki el-Dilal bölgesinden yapıldığı belirtilirken patlamaya hazır iki roket ele geçirildi.