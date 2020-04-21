Bağdat’ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda, sivil kıyafetli bir kişinin protestoculara ateş açtığı belirtildi. Yaşanan olayda protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ise yaralılar olduğu aktarıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında 1 ayı aşkın süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken, Tahrir Meydanında ise hükümet karşıtı protestocular eylemlerine devam ediyor. Bugün protestocularla güvenlik güçleri arasında yeniden çatışma çıktı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana hükümet karşıtı protestocuların Bağdat’taki merkezi olan Tahrir Meydanı’nda yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda protestocunun yaralandığı belirtildi. Yaralıların araçlarla hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Görgü tanıkları sivil kıyafetli ve silahlı bazı kişilerin protestoculara rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırı anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen protestocular, silahlı sivilin kendilerine ateş açtığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada silahlı sivilin, güvenlik güçleri mensubu olmadığı, protestocular tarafından saldırıya maruz kalan ve bölgede bulunan bir iş yeri sahibi olduğu aktarıldı.

Bağdat Polis Müdürü Macid el-Musevi ise Hellani Meydanında da tansiyonun yükseldiğini, protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını açıkladı. Yaklaşık 50 kişilik bir grubun güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyl ile saldırdığını belirten el-Musevi, güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermediğini bildirerek, yaşanan olayda bazı sivil araçların hasar gördüğünü aktardı.

Öte yandan, Irak’ta korona virüsün yayılmasına rağmen geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat’ta devam ediyor.