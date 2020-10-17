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Aktüel Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı
Aktüel

Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:44:12 -
Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlıları KDP binasını bastı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup Haşdi Şabi taraftarı, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) binasını bastı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Haşdi Şabi yandaşı bir grup, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’nin milis yapıyla ilgili sözlerinden dolayı KDP Bağdat bürosunu bastı.

Eylemciler, Zebari ve KDP aleyhine sloganlar attı. Binadan siyah dumanların yükseldiği de görüldü.

KDP üyesi Zebari, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’yi Haşdi Şabi milislerinden temizlemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kürt yetkilinin sözleri Haşdi Şabi siyasi kanadının tepkisini çekmişti.

- Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

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