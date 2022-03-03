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Dünya Bağdat'ta "dev Putin posteri" ortalığı karıştırdı!
Dünya

Bağdat'ta "dev Putin posteri" ortalığı karıştırdı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta en işlek caddelerden birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev posterinin asılması ülkede tartışmalara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:22:00 -
Bağdat'ta "dev Putin posteri" ortalığı karıştırdı!

Bağdat'ın merkezinde yer alan Karrada bölgesinde bir cadde üzerindeki duvara gece yarısı kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce dev Putin posteri asıldı.

"Rusya'yı destekliyoruz"

"Rusya'yı destekliyoruz" ve "Başkanın arkadaşları" ifadelerinin yazılı olduğu dev poster, bölgeye gelen siyah üniformalı özel askeri güçler tarafından söküldü.

Bağdat'ın merkezinde asılan dev Putin posteri sosyal medyada Iraklıların tepkisine neden olurken ülkede tartışma başlattı.

Irak hükümetinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali işlemleri durdurmasını talep etmişti.

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