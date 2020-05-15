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Bağdat’ta askeri araca bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Bağdat Operasyon Komutanlığı’na ait bir askeri araca yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:50:21 -
Bağdat’ta askeri araca bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Bağdat Operasyon Komutanlığı’na ait bir askeri araca yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Operasyon Komutanlığına ait bir askeri aracın başkentin kuzeyindeki el-Tarımiye bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıda hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, patlama sonucu bir binbaşı ile bir askerin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin de yaralandığı duyuruldu.


Saldırıyı henüz kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer, bu gibi terör saldırılarının arkasında 2014-2017 yılları arasında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu iddia ediyor. 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarılan örgütün son aylarda artan terör saldırıları dikkat çekmişti.

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