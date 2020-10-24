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Aktüel Bağdat’ta 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümüne saatler kala Tahrir Meydanı dolmaya başladı
Aktüel

Bağdat’ta 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümüne saatler kala Tahrir Meydanı dolmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:38:23 -
Bağdat’ta 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümüne saatler kala Tahrir Meydanı dolmaya başladı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, 25 Ekim gösterilerinin birinci yıl dönümüne saatler kala Tahrir Meydanı’na geldi.

Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı, 25 Ekim 2019 halk gösterilerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla göstericilerle doldu.

Bağdat’ın yanı sıra güney vilayetlerden de gelen göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerden bir grup, çarpı işareti koydukları Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi’nin posterlerini taşıdı. Protestocular, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyor.

- Başbakan Kazımi, halka seslendi

Başbakan Mustafa el-Kazımi, 25 Ekim dolayısıyla resmi televizyon kanalı aracılığıyla halka seslendi.

”Hükümet yetkilisinin görevi halkı dinlemek.” diyen Kazımi, 6 Haziran 2021 tarihindeki erken seçimi gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Kazımi, herkese seçime katılma çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

“Seçimleri şaibeden ve kontrolsüz silahlardan korumaya mükellefiz. Tüm siyasi ve halk gruplarının seçimlerde kendini ifade etme özgürlüğü var. Yanlış siyasi hesaplar yüzünden boş olan bir devlet hazinesi teslim aldık. Yolsuzlukla ilgili 30 dosyayı açtık ve sorumlu olanlar yasal yollarla ifadeye çağrıldı. Göstericileri de güvenlik güçlerine saldırmamaya ve uyanık olmaya çağırıyoruz. Devlet dışı gruplara da asla teslim olmayız."

Geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de başlayıp 25 Ekim’de zirve yapan geniş halk gösterilerinde yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da olayla ilgili komisyondan henüz herhangi bir sonuç çıkmadı.


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