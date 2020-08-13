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Aktüel

Bağdatlı gençler, Tekvando ile Kovid-19 salgınına meydan okuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:09:11 -
Bağdatlı gençler, Tekvando ile Kovid-19 salgınına meydan okuyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat’ta bir grup sporcu, açık havada Tekvando yaparak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) medyan okuyor.

Kovid-19'un etkili olduğu Bağdat'ta kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, Tekvando türü olarak bilinen "Kiyokoşingay" adlı spor aktivitelerini gün batımına yaklaşık bir saat kala Ebu Nuas Parkı'nda gerçekleştiriyor.

Bağdatlı Tekvandocular, Dicle Nehri kıyısından geçenlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Yoldan geçenler sporcuları izlemekle kalmayıp fotoğraf da çektiriyor.

Eğitmen Nebil Davud, koronavirüs gölgesinde icra ettikleri bu sporla ilgili detayları AA muhabirine anlattı.

Söz konusu sporun "mutlak gerçeklik" anlamına geldiğini ifade eden Davud, bunun bir tür kuvvet sporu olduğunu, sporcusunun da güçlü ve esnek olması gerektiğini söyledi.

- "Gençler, negatif enerjilerinden kurtuluyorlar"

"Gençler, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan baskıcı atmosferden kendilerini biraz da olsa uzaklaştırmak istiyor." diyen Davud, şunları kaydetti:

“Söz konusu sporumuz aynı zamanda konsantrasyon da gerektiriyor. Gençler, kiyokoşingay yaparak yaşamın her alanındaki olumsuzluklardan ve negatif enerjilerinden kurtuluyorlar. Koronavirüs nedeniyle kimse kapalı salonlara gitmiyor. O yüzden eğitimimizi bir süredir açık havada Ebu Nuas Parkı'nda yapıyoruz. Ekim ayında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa yarışmasına hazırlanıyoruz. ”

- Sporu maske takmadan yapıyorlar

Spor yaparken nefes darlığına yol açma riski bulunan maskeyi kullanmadıklarına dikkati çeken Davud, bu durumu "Bu sporu gençlere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem vererek maskesiz yaptırıyoruz. Gençleri aynı zamanda küçük gruplara ayırdık. Sporcularımızı ayrıca salgına karşı testten de geçiriyoruz." şeklinde açıkladı.

Iraklı tekvando eğitmeni Davud, kadın sporculardan birisinin Azerbaycan'da yapılan uluslararası yarışmanın ikincisi olduğunu dile getirdi.

Bağdat’ta, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor aktivitelerinin düzenlendiği kapalı alanlara kilit vurulmuş durumda.

Ülke genelinde günlük vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor.


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