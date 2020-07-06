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Aktüel

Bağdat, IKBY heyetiyle Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesini görüşmediklerini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:58:25 -
Bağdat, IKBY heyetiyle Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesini görüşmediklerini açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat’taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetiyle Peşmerge’nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesi konusunun ele alınmadığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ta Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının temsilcileriyle Peşmerge yetkilileri arasında yapılan toplantıda, IKBY güçleriyle merkezi yönetime bağlı federal güçler arasındaki sınır bölgelerinin saha güvenliği ve terörle mücadele konusunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Peşmerge'nin Kerkük ve diğer bölgelere dönüşü konusu ele alınmadı.” denildi.

Irak Meclisi’ndeki Türkmen ve Arap Milletvekilleri, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Peşmerge'nin Kerkük Ortak Operasyonlar Merkezi’nde yeniden görevlendirilmesi için girişimde bulunduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.


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