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Dünya Bağdat Havalimanı'nı bastılar! Güvenlik güçleri konuşlandı
Dünya

Bağdat Havalimanı'nı bastılar! Güvenlik güçleri konuşlandı

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis güçlerinin destekçilerinin, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ana kapılarından birine baskın düzenlediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 20:41:00 -
Bağdat Havalimanı'nı bastılar! Güvenlik güçleri konuşlandı

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis güçlerinin destekçilerinin, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ana kapılarından birine baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Asaib Ehlil Hak, Nuceba Hareketi ve Seyyid eş-Şüheda Tugaylarını destekleyen onlarca gösterici, İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in geçen yıl Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürüldükleri yere geldi.

Göstericiler, Mühendis ile Süleymani için öldürüldükleri yerde dikilecek anıtın inşaatının durmasına tepki göstererek Havalimanı'nın 1 numaralı ana kapısını bastı.

Anıt inşaatının neden durduğuna ilişkin bilgi alınamadı.

Terörle mücadele güçlerinin, herhangi bir şiddet olayına karşı tedbir amacıyla Havalimanı'nın çevresinde konuşlandığı kaydedildi.

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

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