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Bağdadi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:18
Bağdadi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

DAEŞ'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bağdadi'nin DAEŞ saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları selamladığı öğrenildi.

Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:18
  1. DAEŞ
  2. Bağdadi

YORUM YAZ

  • MuratMurat23 dk önce
    Tamam, Irak ve Suriyeyi halletti. Sırada Kafkasya var. Amerika ve İsrail'in av köpeği bunlar. Srilanka'yı vurmuş. Bir kerecik te İsrail'e vur!

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