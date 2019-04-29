Bağdadi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.29 Nisan 2019 Pazartesi 21:18
DAEŞ'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde, Bağdadi'nin DAEŞ saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları selamladığı öğrenildi.
Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.
Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor.
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