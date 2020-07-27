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Aktüel

Bağcılar'daki iş yeri kundaklamalarında 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:33:19 -
Bağcılar'daki iş yeri kundaklamalarında 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 15 Temmuz Çarşamba günü 6 iş yerinin kundaklanması olayına ilişkin terör örgütü PKK/KCK eylemi kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Temmuz saat 02.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki 6 iş yerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili takip ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.

İncelemeler neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö. isimli şahıs 17 Temmuz'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise atıl vaziyette çok sayıda cep telefonu, 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, tiner, yanıcı jel, havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi.

- Çalışmaların devamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ekiplerce sürdürülen çalışmaların devamında, kundaklama eylemlerinde F.Ö. isimli şahısla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelilerden E.Ö. 19 Temmuz'da, A.A. ile M.A. isimli şahıslar ise 24 Temmuz'da yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili 27 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A'ya adli kontrol hükümleri uygulanırken, F.Ö. E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar ise tutuklandı.

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