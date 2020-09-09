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Aktüel Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Aktüel

Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:59:00 -
Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, M.A.K. isimli genç yaralandı. Silahlı yaralama sonrasında taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.K., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




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