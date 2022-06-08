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Yerel Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Yerel

Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 07:02:00 - 2022-06-08 07:02:51
Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki 34 DVY 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Erkek olduğu öğrenilen yaya çarpmanın etkisiyle savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Acil servis ekipleri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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