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Bağcılar’da ortalık karıştı! 2 grup arasında büyük kavga

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki grup arasında gürültü sebebiyle silahlı kavga çıktı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:03

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan bulundu.

Bağcılar'ın Fatih mahallesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı.

Daha önceden de aynı grubu uyaran Ö. ailesi evlerinden çıkarak kahvehane önüne geldi.

Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:03
  1. İstanbul
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