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Aktüel

Bağcılar'da kamyonun iki otomobille çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:32:06 -
Bağcılar'da kamyonun iki otomobille çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun karşı şeride geçerek iki otomobille çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek iki otomobille çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun hızla karşı şeride geçtiği, bir otomobilin şoförünün son anda manevra yaparak kamyonla çarpışmaktan kurtulduğu görülüyor. Daha sonra kamyon iki otomobille çarpışıyor.

Bu arada, manevra yaparak kurtulan şoförün kullandığı otomobilin, 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ı mezarı başında ziyaret etmeye giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu öğrenildi.

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