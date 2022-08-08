Bağcılar'da, işçinin gözüne cam bardak fırlatan muhasebeci...

Bağcılar Güneşli'de, tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, 3 ay boyunca sigortasının yapılması için talebini iletmesine rağmen bir sonuç alamadı.

3 ay boyunca oyalandığını iddia eden Şimşek, sigortası yapılmayınca önce işten ayrıldı ardından içeride kalan parasını almak istedi. Ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğrayan Şimşek’in gözüne, muhasebeci tarafından cam su bardağı fırlatıldığı ileri sürüldü.

4 saat ameliyatta kaldı

Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı hastanede 4 saat ameliyatta kaldı. İHA’nın haberine göre; gözünde görme kaybı oluşan Şimşek’in 6-8 ayda iyileşeceği belirtildi. Şimşek, suç duyurusunda bulundu.

“Kendimi savunma amacıyla hareket ettim”

Gözaltına alınan muhasebeci Ahmet A. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen müşteki şüpheli Ahmet A. muhasebe işi yaptığını söyleyerek, “Ben iş yerinde cumartesi günü çalışırken, müşteki direkt muhasebe bölümüne geldi. Burada küfürler ve hakaretlerde bulundu. Önce Fikret Bey’in odasına girdi. Daha sonra benim odama geldi. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Elini masaya koydu. Bana doğru gelmeye çalıştığını gördüm. O anda korktum, elinde su bardağı vardı. Su bardağını kendisine doğru fırlattım. Kasti yapılmış bir eylemim olmamıştır. Kendisinin üzerime doğru geldiğini görünce, korkarak kendimi savunma amacıyla hareket ettim. Suç işleme kastım yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim.” dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve ayrıntılı Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmamış olması nedeniyle, Ahmet A.'nın ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.