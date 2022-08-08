  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD başına ödül koymuştu... Pakistan öldürdü!

TOGG’dan muhteşem haber! İlk batarya paketlendi

Rusya neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler

Dünya gıda krizi ile boğuşurken Almanya, İspanya ve Hollanda Türkiye'den satın almak için harekete geçti

Fenerbahçe'ye kızdı, eşine bakın ne yaptı! Skandal olay

Türkiye’ye milyarca dolarlık küstah tehdit: Rusya'daki gibi dev şirketleri ülkeden çekeriz

900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Altın fiyatları tamı tamına yüzde 56 düştü! Vatandaşlarının Türkiye'ye akın ettiği ülkede şok

Zillet ittifakında yeni çatlak! Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Partilileri kızdırdı

8 Ağustos 1928: Taksim Cumhuriyet Anıtının Açılması
Aktüel Bağcılar'da, işçinin gözüne cam bardak fırlatan muhasebeci...
Aktüel

Bağcılar'da, işçinin gözüne cam bardak fırlatan muhasebeci...

Çalıştığı iş yerinde sigortası yapılmayan Selçuk Şimşek, işten çıkıp içerideki parasını istedi. Çıkan olay muhasebeci, Şimşek'in gözüne cam bardak fırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:24:00 - 2022-08-08 15:34:47
Bağcılar'da, işçinin gözüne cam bardak fırlatan muhasebeci...

Bağcılar Güneşli'de, tekstil baskısı yapan bir firmada çalışmaya başlayan Selçuk Şimşek, 3 ay boyunca sigortasının yapılması için talebini iletmesine rağmen bir sonuç alamadı.

3 ay boyunca oyalandığını iddia eden Şimşek, sigortası yapılmayınca önce işten ayrıldı ardından içeride kalan parasını almak istedi. Ofiste patron ve muhasebecinin saldırısına uğrayan Şimşek’in gözüne, muhasebeci tarafından cam su bardağı fırlatıldığı ileri sürüldü.

4 saat ameliyatta kaldı

Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı hastanede 4 saat ameliyatta kaldı. İHA’nın haberine göre; gözünde görme kaybı oluşan Şimşek’in 6-8 ayda iyileşeceği belirtildi. Şimşek, suç duyurusunda bulundu.

“Kendimi savunma amacıyla hareket ettim”

Gözaltına alınan muhasebeci Ahmet A. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen müşteki şüpheli Ahmet A. muhasebe işi yaptığını söyleyerek, “Ben iş yerinde cumartesi günü çalışırken, müşteki direkt muhasebe bölümüne geldi. Burada küfürler ve hakaretlerde bulundu. Önce Fikret Bey’in odasına girdi. Daha sonra benim odama geldi. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Elini masaya koydu. Bana doğru gelmeye çalıştığını gördüm. O anda korktum, elinde su bardağı vardı. Su bardağını kendisine doğru fırlattım. Kasti yapılmış bir eylemim olmamıştır. Kendisinin üzerime doğru geldiğini görünce, korkarak kendimi savunma amacıyla hareket ettim. Suç işleme kastım yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim.” dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve ayrıntılı Adli Tıp Kurumu raporunun henüz hazırlanmamış olması nedeniyle, Ahmet A.'nın ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sağlık çalışanının bacağına makas sapladı! Dehşet dolu anlar
Sağlık çalışanının bacağına makas sapladı! Dehşet dolu anlar

Yerel

Sağlık çalışanının bacağına makas sapladı! Dehşet dolu anlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23