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Yerel Bağcılar'da feci kaza
Yerel

Bağcılar'da feci kaza

Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:01:00 - 2021-11-18 07:03:07
Bağcılar'da feci kaza

Olay, saat 02.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüzyıl Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Küçük idaresindeki 22 AB 899 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle durabilen panelvan araçtaki yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı araç içinden 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Bilinci açık olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ellerini açarak dua ettiği görüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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