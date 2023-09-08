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Yerel Bağcılar'da depo yangını
Yerel

Bağcılar'da depo yangını

Yeniakit Publisher
2023-09-08 03:51:00 -
Bağcılar'da depo yangını

Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıkların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil ve ahşap geri dönüşüm atıklarının depolandığı alandan çıkan alevleri fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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