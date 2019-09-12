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Bağcılar’da 3 bin 64 asansör güvenlik ve bakım denetiminden geçti

Bağcılar Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan protokol kapsamında bir yıl içinde ilçede bulunan 3064 asansör denetlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:27
Bağcılar’da 3 bin 64 asansör güvenlik ve bakım denetiminden geçti

Bağcılar Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan protokol kapsamında bir yıl içinde ilçede bulunan 3064 asansör denetlendi.


Asansörlerin güvenli çalışmasını sağlamak ve meydana gelebilecek tehlikelerin önüne geçmek amacıyla Bağcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asansör kontrolleri devam ediyor.“Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” doğrultusunda asansörden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için denetimlere önem veriliyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan protokol çerçevesinde asansörler, mühendisler tarafından kuyu dibi, kabin içi ve kabin üstü olmak üzere detaylı bir incelemeden geçiriliyor. Çıkan raporda asansörler durumlarına göre belirlenen renklerle etiketlendiriliyor. Muayene ekiplerince belirlenen eksiklikler ve tüm bilgiler belediyenin kayıtlarına alınıyor.



3 bin 64 asansörde periyodik kontrol yapıldığı


Ekipler tarafından bir yıl içinde ilçe genelinde kamu kurumları, okul, hastane, ibadethane, işyeri ve konutlarda toplam 3 bin 64 asansörde periyodik kontrol yapıldığı bildirildi. Uygulama sonucunda kullanıma uygun 686 asansör yeşil, güvensiz 643 asansör ise kırmızı olarak etiketlendi. Kusurlu 52 asansöre sarı ve hafif kusurlu bin 683 asansöre de mavi etiket yapıştırıldı. Öte yandan toplam bin 466 asansör mühürlenmek suretiyle hizmet dışı bırakıldı. TSE muayene ekipleri tarafından kontrol edilen mühürlü asansörler, eksikliklerin giderildiği belirlenince yeşil etiket yapıştırılarak asansör yeniden hizmete açılıyor.



“Can ve mal emniyetini her şeyden önce gelir”


Asansörlerin periyodik olarak sıkı bir şekilde denetlendiğini ve asla taviz verilmediğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin can ve mal emniyetini her şeyden önce gelir. Biz belediye olarak yönetmeliği planlı ve düzenli bir şekilde uyguluyoruz. Asansörlerin ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:27
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