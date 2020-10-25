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Aktüel Bağcılar'da 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Bağcılar'da 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:44:07 -
Bağcılar'da 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 kilo 406 gram, araçtaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 8 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Yıldıztepe Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 9 kilo 406 gram kubar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ile 4 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan H.F. ve R.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 13 parça halinde 8 kilo 483 gram kubar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. tutuklanırken R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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