Bağcılar'da 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 kilo 406 gram, araçtaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 8 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Yıldıztepe Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 9 kilo 406 gram kubar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ile 4 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan H.F. ve R.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 13 parça halinde 8 kilo 483 gram kubar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. tutuklanırken R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.