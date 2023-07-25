Bağcılar Küçükçekmece Eyüp Güngören Esenyurt diken üstünde! Felaket uyarısı yapıldı… Kaçın!

İstanbul barajları kurumaya devam ediyor. Elde edilen son verilerde bu hafta barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 40'ın altına düştüğü görüldü. Bu yıl etkili olan sıcaklar, su buharlaşmasını artırarak barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden olurken, aynı zamanda fazla su tüketimi de su kaynaklarını azaltmaya yetti.

Sıcaklardan kaynaklı buharlaşmanın artış göstermesi ve su kullanım oranının da artması sonucunda bugün yapılan ölçümlerde doluluk oranının yüzde 39.84'e kadar düştüğü görüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde barajların doluluk oranı yüzde 69.38 olarak belirtilmişti.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ personelleri tarafından yapılan ölçümlerde elde edilen doluluk oranı, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

En son 21 Temmuz 2014'te yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı sonrasında oranlar 2020'de yüzde 60.61'e, 2021 yılında yüzde 65.85'e, 2022 yılında ise yüzde 69.38'e çıkmıştı.

İSTANBUL'UN SUYUNUN YARISINI ORASI KARŞILIYOR

İstanbul barajlarındaki suyun neredeyse yarısı tek bir barajda bulunuyor. Kentin önemli barajları arasında yer alan Ömerli barajının doluluk oranı şuan yüzde 72.64 olarak kaydedilirken, bu oranın kentteki toplan su oranının yüzde 49.4'ünü oluşturduğu belirlendi.

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Ömerli barajının doluluk oranının bu kadar yüksek olması ise baraj gölünün Melen çayından su aktarılmasına bağlanıyor.

BU BARAJLAR RESMEN KURUDU

İstanbul'un suyunu karşılayan iki baraj ise kurumanın eşiğine geldi. Kazandere Barajının su seviyesi yüzde 7.09'a düşerken, Papuçdere barajındaki su ise yüzde 4.51'e düştü.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI