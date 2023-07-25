  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İsveç mesajı!

Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

Devlet Bahçeli, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu: Resmen başlattık

Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

Halk TV-CHP kavgasında son perde! Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sansür' çıkışı

Öyle özellikleri var ki… İşte yerli yeni nesil hava savunma sistemi

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! Öyle ki: Elektrikli demir yolu projesi için milyonlarca sterlin gelir...
Gündem Bağcılar Küçükçekmece Eyüp Güngören Esenyurt diken üstünde! Felaket uyarısı yapıldı… Kaçın!
Gündem

Bağcılar Küçükçekmece Eyüp Güngören Esenyurt diken üstünde! Felaket uyarısı yapıldı… Kaçın!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 09:09:00 -
Bağcılar Küçükçekmece Eyüp Güngören Esenyurt diken üstünde! Felaket uyarısı yapıldı… Kaçın!

Aşırı sıcakların etkili olduğu bu günlerde İstanbul'daki barajların su oranlarında da ciddi düşüşler yaşandı. Afrika sıcak hava dalgasının kavurduğu şehirde, barajların doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Söz konusu rakam 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük doluluk seviyesi olurken, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 olarak kaydedilmişti.

İstanbul barajları kurumaya devam ediyor. Elde edilen son verilerde bu hafta barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 40'ın altına düştüğü görüldü. Bu yıl etkili olan sıcaklar, su buharlaşmasını artırarak barajlardaki su seviyesinin düşmesine neden olurken, aynı zamanda fazla su tüketimi de su kaynaklarını azaltmaya yetti.

Sıcaklardan kaynaklı buharlaşmanın artış göstermesi ve su kullanım oranının da artması sonucunda bugün yapılan ölçümlerde doluluk oranının yüzde 39.84'e kadar düştüğü görüldü. Geçen yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde barajların doluluk oranı yüzde 69.38 olarak belirtilmişti.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İSKİ personelleri tarafından yapılan ölçümlerde elde edilen doluluk oranı, son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

En son 21 Temmuz 2014'te yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı sonrasında oranlar 2020'de yüzde 60.61'e, 2021 yılında yüzde 65.85'e, 2022 yılında ise yüzde 69.38'e çıkmıştı.

İSTANBUL'UN SUYUNUN YARISINI ORASI KARŞILIYOR

İstanbul barajlarındaki suyun neredeyse yarısı tek bir barajda bulunuyor. Kentin önemli barajları arasında yer alan Ömerli barajının doluluk oranı şuan yüzde 72.64 olarak kaydedilirken, bu oranın kentteki toplan su oranının yüzde 49.4'ünü oluşturduğu belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ömerli barajının doluluk oranının bu kadar yüksek olması ise baraj gölünün Melen çayından su aktarılmasına bağlanıyor.

BU BARAJLAR RESMEN KURUDU

İstanbul'un suyunu karşılayan iki baraj ise kurumanın eşiğine geldi. Kazandere Barajının su seviyesi yüzde 7.09'a düşerken, Papuçdere barajındaki su ise yüzde 4.51'e düştü.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

  • Alibeyköy Barajı: Yüzde 21.05
  • Büyükçekmece: Yüzde 21.18
  • Darlık: Yüzde 56.2
  • Elmalı: Yüzde 30.71
  • Istrancalar: Yüzde 34.63
  • Kazandere: Yüzde 07.09
  • Ömerli: Yüzde 72.64
  • Papuçdere: Yüzde 4.51
  • Sazlıdere: Yüzde 23.45
  • Terkos: Yüzde 28.43

 

İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede
İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede

Yerel

İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede

Barajda yüzerken kapak açılınca boğuluyordu! 14 yaşındaki gencin imdadına AFAD yetişti
Barajda yüzerken kapak açılınca boğuluyordu! 14 yaşındaki gencin imdadına AFAD yetişti

Gündem

Barajda yüzerken kapak açılınca boğuluyordu! 14 yaşındaki gencin imdadına AFAD yetişti

Baraj kapakları açılınca suya kapılan vatandaşın imdadına AFAD yetişti
Baraj kapakları açılınca suya kapılan vatandaşın imdadına AFAD yetişti

Yerel

Baraj kapakları açılınca suya kapılan vatandaşın imdadına AFAD yetişti

17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Gündem

17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23