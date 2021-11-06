Bağcılar ile Filistin'in El-Halil kenti ‘kardeş şehir’ oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Filistin'in en büyük şehirlerinden olan El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, eşi ve başkan yardımcıları ile Bağcılar Belediyesini ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, makamında ağırladığı misafirleriyle yakından ilgilendi. Ziyarette, Filistin'in içinde bulunduğu durum, İsrail'e karşı verdiği mücadele ve Türkiye'nin desteği konuşuldu. Çağırıcı, aynı inancı yaşadıkları kutsal mekan olan Filistin'in önemini vurgulayarak, "Osmanlı döneminde Filistin bizler için ne anlam ifade ediyorsa bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde de aynı anlamı ifade ediyor. Bugün Filistin davasının tek savunucusunun Recep Tayyip Erdoğan olması bize gurur verirken, İslam ülkeleri arasındaki ilgisizlik sebebiyle de maalesef üzüntü duyuyorum. Ama şuna inanıyoruz ki sizler orada dimdik durduğunuz sürece bizler de sizlerin yanında olacağız. Kıyamete kadar Filistin davası baki kalacak" ifadelerini kullandı.

Teysir Ebu Sinine de yaşadıkları bütün zorluklara rağmen El Halil'in dünyaya açık bir belediye olduğunu, bağları daha da güçlendirmek için iş birlikleri yaptıklarını ve daha yaşanabilir bir El Halil meydana getirmek istediklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri kardeşlik imza protokolüyle tüm dünyaya Türkler ile birlikte olduklarını göstermeyi amaçladıklarının altını çizen Sinene, sadece belediyeler arasında değil halklar arasında da birliktelik meydana getirmek istediklerini kaydetti. Ziyarette, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ile El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine'nin imzaladıkları protokol ile iki şehir kardeş belediye oldu.