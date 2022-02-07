Bağcılar ilçesi nüfusuyla 51 ili geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini derledi.

Türkiye'nin nüfusu 2021'de, bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Değişik uluslardan ve yörelerden insanları bir arada barındıran Bağcılar’da büyük bir değişim yaşandı.

7 bin 145'lik artış

İlçenin bir önceki sayımda 737 bin 206 olan nüfusu, bu sene 7 bin 145 artarak 744 bin 351’e çıktı. Nüfusun 378 bin 73’ünü erkek, 366 bin 278’ini ise kadınlar oluşturuyor. Bu sayı yüzde olarak ise tabloya yüzde 50,79 erkek, yüzde 49,21 kadın şeklinde yansıyor.

Kentsel dönüşüm nüfusun artışında etkili oldu

Yeni verilerle birlikte yurt genelinde ilçeler arasında Türkiye’de 9. sırada olan Bağcılar, İstanbul’da ise 3. sırada geliyor. Öte yandan 81 ilin nüfus sıralamasında 30 büyükşehirden sonra gelen Bağcılar’ın, 51 ilden daha büyük olduğu görüldü. Nüfusun kentsel dönüşüm nedeniyle artış gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İstanbul’un merkezi konumundaki ilçemiz, kentsel dönüşüm sonucu oluşan modern ve kaliteli yaşam alanlarıyla çok talep gören bir yer haline geldi. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmaya devam ediyoruz." dedi.